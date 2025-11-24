وزير الأوقاف السابق يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب ويؤكد: واجب وطني وأمانة (صور)

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني وشهادة أمانة، وعبر عن سعادته الكبيرة بما لمسه من إقبال المواطنين على لجان الاقتراع خلال الإدلاء بصوته بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل بمحافظة القاهرة.

وزير الأوقاف السابق: المشاركة أمانة.. وشهادة الواقع تؤكد نزاهة العملية الانتخابية

وقال الوزير السابق في تصريحات نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إنه شاهد التزامًا وانضباطًا شديدًا سواء داخل اللجنة أو خارجها، موضحًا أن المستشارة المشرفة على اللجنة كانت حريصة على تسليم كل ناخب ورقته بنفسها، دون أي نوع من أنواع التوجيه أو التأثير في إرادة الناخبين، سواء داخل اللجنة أو في محيطها، مضيفًا أن مظاهر الدعاية الانتخابية اختفت تمامًا في محيط اللجنة، مع تنفيذ دقيق لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يعزز الثقة الكاملة في العملية الانتخابية ويحفز على المشاركة الواسعة.

وأشاد الدكتور مختار جمعة بالتنظيم المحكم خارج اللجان والتواجد الأمني الراقي الذي سهّل حركة دخول الناخبين، مؤكدًا أن هذا المشهد الإيجابي يعكس روح المسؤولية لدى القائمين على العملية الانتخابية.

وزير الأوقاف السابق: من يملك حق التصويت يجب أن يؤدي واجبه الوطني

وشدد وزير الأوقاف السابق على أن من يملك حق التصويت يجب أن يؤدي واجبه الوطني وأن يحرص على اختيار من يراه الأنسب لتمثيله تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن "الصوت الانتخابي شهادة أمانة يُسأل عنها الإنسان أمام الله عز وجل".

واختتم منشوره بالدعاء لمصر بمزيد من التقدم والرقي، وأن يحفظها الله من كل سوء، وأن يرد كيد المتربصين بها في نحورهم.

