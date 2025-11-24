الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
انتخابات مجلس النواب 2025، أئمة الأوقاف يتصدرون المشهد داخل اللجان بالمرحلة الثانية (صور)

مشاركة أئمة الأوقاف
مشاركة أئمة الأوقاف في انتخابات مجلس النواب
في إطار حرص وزارة الأوقاف على ترسيخ الفهم الصحيح لمقاصد الدين وتعزيز روح الانتماء والمشاركة الوطنية، بادر أئمة الأوقاف إلى الإدلاء بأصواتهم في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025م، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية دينية ومجتمعية، داعين جميع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري بإيجابية ووعي.

أئمة الأوقاف يؤدون واجبهم الوطني في انتخابات مجلس النواب 2025م

وأكدت الوزارة أن حضور الأئمة في هذا الاستحقاق يأتي من منطلق دورهم التوعوي في دعم المشاركة الواعية، والتأكيد أن بناء الأوطان لا يستقيم إلا بمساهمة جميع أبنائها، وأن صوت كل مواطن يمثل لبنة أساسية في تشكيل مؤسسات الدولة وتعزيز استقرارها.

كما شددت الوزارة على أن دور منسوبيها ينحصر في التوعية بأهمية المشاركة دون أي انحياز لمرشح أو قائمة، ودون استخدام دور العبادة أو الوظيفة الدينية في الشأن الانتخابي؛ حفاظًا على قدسية رسالة المسجد، وترسيخًا لقيم الحياد والمواطنة واحترام الإرادة الشعبية.

الأوقاف: المشاركة الواعية تعكس صورة إيجابية للدور المجتمعي لعلماء الدين

وتشيد الوزارة بروح المسئولية التي ظهر بها الأئمة في التزامهم بهذا النهج، مؤكدة أن المشاركة الواعية تعكس صورة إيجابية للدور المجتمعي لعلماء الدين، وتسهم في دعم الاستقرار ودفع مسيرة البناء والتنمية.

 

