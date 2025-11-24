رئيس القابضة للمياه يبحث توطين تكنولوجيا المعالجة البيولوجية المتقدمة MPPR مع "أوميجا واتر"

18 حجم الخط

التقى المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمهندس أحمد الخضري، الرئيس التنفيذي لشركة أوميجا واتر تكنولوجي، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025، وذلك لبحث فرص التعاون في توطين أحدث تكنولوجيات المعالجة البيولوجية المتقدمة MPPR داخل مصر، والتوسع في استخدامها بمحطات معالجة الصرف الصحي.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس أحمد الخضري الفكرة الأساسية لتكنولوجيا MPPR، والتي تُعد واحدة من أحدث الحلول البيولوجية في معالجة مياه الصرف، مبينًا أنها توفر نموذجًا مبتكرًا يجمع بين كفاءة عالية في المعالجة وتوفير كبير في المساحة وانخفاض التكلفة التشغيلية مقارنة بالأنظمة التقليدية.

أهم مزايا تكنولوجيا MPPR التي تم عرضها خلال اللقاء:

توفير 40% من المساحة المطلوبة مقارنة بمحطات المعالجة التقليدية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمناطق ذات القيود المساحية.

كفاءة معالجة مرتفعة تضمن الحصول على مياه معالجة بجودة عالية تتوافق مع الاشتراطات البيئية.

نظام بيولوجي مستقر قادر على التعامل مع التغيرات المفاجئة في الأحمال وقادر على العمل بكفاءة في مختلف الظروف.

إمكانية التوسع المستقبلي دون الحاجة إلى توفير أراضٍ إضافية، إذ يتيح النظام زيادة طاقته بسهولة عند الحاجة.

سهولة التشغيل والصيانة بما يخفض الأعباء التشغيلية على الشركات ويدعم استدامة المنظومة.

صديقة للبيئة وتساهم في خفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي لمحطات المعالجة.



وأشاد المهندس أحمد جابر بالتكنولوجيا المعروضة، مؤكدًا اهتمام الشركة القابضة بالتوسع في الحلول المتطورة التي تدعم توطين التكنولوجيا وتحقق الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرًا إلى أن الأنظمة البيولوجية الحديثة مثل MPPR تمثل إضافة مهمة لخطط تطوير قطاع الصرف الصحي وتحسين جودة الخدمات على مستوى الجمهورية.

وأكد جابر أن الشركة القابضة ترحب بالشراكات الفعّالة مع الشركات المتخصصة لبحث إمكانيات التطبيق التجريبي والتوسع التدريجي في استخدام هذه التكنولوجيا داخل المحطات الجديدة والقائمة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاستدامة البيئية ورفع كفاءة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

