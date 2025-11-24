هدوء نسبي وإقبال ضعيف بلجان عين شمس خلال اليوم الأول من انتخابات النواب 2025 (صور)

18 حجم الخط

شهدت اللجان الانتخابية بمنطقة عين شمس حالة من الهدوء النسبي خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وسط إقبال محدود من الناخبين، خاصة في لجنة مصطفي حافظ التي بدت حركة الدخول إليها خفيفة مقارنة ببعض اللجان الأخرى في القاهرة.

ضعف حضور الناخبين رغم تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين

وبرغم جاهزية المقار الانتخابية وتوافر الإجراءات التنظيمية والأمنية، فإن نسبة الإقبال ظلت منخفضة، مع غياب واضح للطوابير الطويلة، واقتصرت المشاركة على بعض كبار السن وعدد محدود من الشباب.

التزام بالإجراءات التنظيمية وانتظار أي تصاعد في المشاركة

وأظهر المشهد انتظامًا في الدخول وخلوًّا من أي زحام، مع وجود موظفي اللجنة لتوجيه الناخبين والتأكد من الهوية الانتخابية، وسط توقعات بزيادة المشاركة خلال الساعات الأخيرة من اليوم أو مع بداية اليوم الثاني.

انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، بإجمالي 73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، بالإضافة لقائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقائمة قطاع شرق الدلتا.

ويواصل أعضاء البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة"، أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب المصري، في مرحلتها الثانية.

ورصد أعضاء البعثة الدولية، استمرار الإقبال الكثيف من المواطنين على التصويت في عدد من اللجان، وفي مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة بالقاهرة كان هناك إقبال كثيف من الشباب للمشاركة في التصويت.

ولاحظ المتابعون الدوليون، الاختفاء الكامل لكافة مظاهر الدعاية الانتخابية في محيط اللجان، وعدم تواجد ممثلين للأحزاب أو المرشحين بشكل منظم أمام اللجان، بخلاف ما تم رصده في المرحلة الأولى، الأمر الذي يمثل مؤشرًا إيجابيًا وتنفيذ الضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

