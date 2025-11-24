الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما نفقة العدة والفرق بينها وبين المتعة ؟، أمين الفتوى تجيب (فيديو)

أجابت هند حمام أمين الفتوى بدار الفتوى المصرية، على سؤال من سيدة عن نفقة العدة بعد الطلاق ؟، موضحة: " فترة العدة الزوجة تتربص بالزواج فلا يجوز للزوجة الزواج فيها، وأنها فترة تعبدية في المدة".


وقالت خلال لقائها ببرنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس": " إن الزوجة فى فترة العدة تكون محتبسة احتباسا حكميا على حق هذا الزوج، ولها نفقة فى هذه الفترة، كما لو أنها زوجة، أى أنها تحصل على نفقة مأكل وملبس وغيره، ويتوقف تقديرها على قدرة الزوج".


وأضافت أن " نفقة العدة يتم تحديدها، على قدرة الزوج في الإنفاق، وتنتهي بانتهاء العدة".


وعن نفقة المتعة أوضحت أنها "عبارة عن مقدار من المال للزوجة كنوع من جبر الخواطر بعد الطلاق، ومن شروطها أن تكون للزوجة التى تزوجت شرعا، ولا تكون سببا فى الطلاق، أو بطلب منها".
 

أمين الفتوى بدار الفتوى المصرية نفقة العده الطلاق فترة العدة نفقة المتعة

الجريدة الرسمية