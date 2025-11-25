9 خطوات لإجراء عملية الصيانة الاقتصادية لسيارتك

18 حجم الخط

خطوات صيانة السيارات، ترتفع تكلفة صيانة السيارات من وقت لآخر، ومن سيارة لأخرى، متأثرة بالارتفاع المستمر لقطع الغيار داخل السوق المحلية، لذا يستمر بحث المستهلك المحلي عن طرق صيانة السيارات بأرخص التكلفة والحفاظ على السيارة لتوفير الأموال.

ونرصد في التقرير التالي خطوات بسيطة لصيانة السيارات من أجل قيادة آمنة على الطرق العامة وإطالة عمر السيارة بجانب ذلك توفير الأموال الطائلة التي تهدر في أعمال الصيانة وهي:-



1-فحص الزيوت والسوائل… الخطوة الأولى للحفاظ على المحرك



ضرورة التحقق من مستوى زيت المحرك كل أسبوعين على الأقل، إلى جانب فحص زيت المكابح، وسائل التبريد، وسوائل ناقل الحركة. أي انخفاض غير طبيعي قد يشير إلى تسريب أو مشكلة داخلية تستوجب التدخل الفوري.

2-مراقبة ضغط الإطارات أمان واقتصاد في الوقود



توصي مراكز الخدمة بفحص ضغط الإطارات مرة كل شهر. فالضغط غير المناسب لا يستهلك الوقود فقط، بل يؤثر مباشرة على ثبات السيارة وعمر الإطارات.



3- فحص البطارية نبض السيارة الكهربائي



تحتاج البطارية إلى تنظيف أقطابها وفحص مستوى شحنتها بين فترة وأخرى. الخبراء ينصحون باستبدالها كل 2–3 سنوات لتفادي الأعطال المفاجئة، خصوصًا في الصيف والشتاء.



4-فلاتر الهواء والوقود تنفس أفضل للمحرك



تغيير فلتر الهواء كل 10–15 ألف كيلومتر يحسن قدرة المحرك على الاحتراق، بينما يسهم فلتر الوقود في حماية البخاخات من الشوائب التي تؤدي إلى ضعف الأداء.



5- نظام المكابح خط الدفاع الأول



يُعد فحص بطانات الفرامل والأقراص من أهم إجراءات الصيانة الدورية. صوت الاحتكاك أو الاهتزاز أثناء التوقف إشارات لا يجب تجاهلها.



6-الحزام والزنجيل (Timing Belt/Chain)… صيانة تمنع كارثة



تغيير سير التايمنج في مواعيده المحددة—عادة بين 80 و120 ألف كيلومتر—قد يجنّب السائق أعطالًا باهظة الثمن قد تصل إلى تلف كامل للمحرك.



7-فحص نظام التكييف… خصوصًا في الدول الحارة



تعبئة غاز التكييف وفحص الضاغط يضمنان تبريدًا فعالًا، بينما يساعد تنظيف الفلاتر الداخلية على تحسين جودة الهواء داخل المقصورة.



8-اختبار الأنوار والأنظمة الإلكترونية



النظام الكهربائي اليوم أصبح مسؤولًا عن معظم وظائف السيارة؛ لذلك ينصح بفحص الأنوار، الحساسات، ونظام الـABS في كل زيارة صيانة دورية.



9-الفحص الشامل لدى مركز متخصص

رغم قدرة السائق على إجراء بعض الفحوصات بنفسه، تبقى الزيارة الدورية لمركز صيانة معتمد خطوة ضرورية لاكتشاف المشكلات قبل تفاقمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.