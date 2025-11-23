الإثنين 24 نوفمبر 2025
جماهير الزمالك ترتدي تيشرت أسود موحدا حدادا على روح محمد صبري (صور)

ارتدت جماهير نادي الزمالك تيشرتا أسود موحدا، حدادا على روح محمد صبري، خلال حضورهم في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الأبيض في مباراة زيسكو يونايتد الزامبي، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك ضد زيسكو

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وبارون أوشينج ومحمود جهاد وعبد الحميد معالي وعبد الله السعيد وآدم كايد وشيكو بانزا وعدي الدباغ وعمرو ناصر.

حكام مباراة الزمالك وزيسكو 

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من جيبوتي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من: محمد ديراني حكم ساحة، ويعاونه كل من: ليبان عبد الرازق أحمد، ورشيد وايس بوراله مساعدين ومحمود ناصر حسين حكم رابع، واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا على المباراة.

الجريدة الرسمية