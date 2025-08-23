السبت 23 أغسطس 2025
رياضة

حكام مباريات الأحد في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الممتاز

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يوم الأحد في افتتاح منافسات الجولة الرابعة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

 

ويشهد يوم الأحد 3 مباريات “حيث يواجه الاتحاد السكندري ضيفه البنك الأهلي في الساعة السادسة مساءً على ملعب الإسكندرية الدولي” أما في التاسعة مساءً، فيستضيف طلائع الجيش فريق الإسماعيلي على ملعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة وفي نفس التوقيت يشهد ملعب بتروسبورت لقاء إنبي مع الجونة.

 

حكام مباريات الأحد في الدوري المصري

وقد جاءت الاختيارات لهذه المواجهات على النحو التالي:
- الاتحاد السكندري × البنك الأهلي: محمود وفا (حكمًا للساحة) ’ محمد عاطف الزناري وأحمد زيدان (مساعدين) ’ أحمد حمدي (حكمًا رابعًا) والدولي أحمد الغندور وأسامة هشام (تقنية الفيديو).

 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏القرانری የባትጠለ دوري القسم الأول دوری "نايل الجولة 4 الإسكندرية الأحد 24 أغسطس 2025 سد البنك الأهلي الاتحاد السكندري 6:00 حكم مساعد 1 محمد عاطف الزناري حکم حكم_ساحة ساحة محمود وفا حكم مساعد 2 أحمد زيدان حكم حکمرابع بع أحمد حمدي حكم VAR مساعد أسامة هشام حکم حکمRAV VAR أحمد الغندور‏'‏


- إنبي × الجونة: محمد العتباني (حكمًا للساحة) ’ محمد سعيد "شيكا" ومحمود بدران (مساعدين) ’ محمود رشدي (حكمًا رابعًا) وعلاء صبري وأحمد طارق موسى (تقنية الفيديو).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏القبعری OYPTUANTA دوري القسم الأول دوري" نايل" الجولة 4 بتروسبورت الأحد أحد 24 2أغسطس 2025 سد الجونة 9：00 إنبي حكم مساعد محمد سعيد شيكا حكم حكمساحة ساحة محمد العتباني حكم مساعد 2 محمود بدران حكمرابع ابع محمود رشدي حکم مالحکمAV VAR مساعد أحمد طارق موسى حکم الحکمRAV VAR علاء صبري‏'‏

 

- طلائع الجيش × الإسماعيلي: عبد العزيز السيد (حكمًا للساحة) ’ عمران فريج وعلي علاء (مساعدين) ’ أحمد جمال (حكمًا رابعًا) وخالد الغندور ووائل كامل (تقنية الفيديو).

 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏ای COYPTIANIS دوري القسم الأول دوري نايل" الجولة 4 جهاز الرياضة العسكري الأحد 24 أغسطس 2025 سد الإسماعيلي 9:00 كلانع الجيش حكم مساعد 1 عمران فریج حکم لتكما ساحة عبد العزيز السيد حکم 2 مساعد2 علي علاء حكم حكم_رابع ابع أحمد جمال حكم VAR مساعد وائل كامل حكم حكمRAV VAR خالد الغندور‏'‏

