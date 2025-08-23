حكام مباريات الأحد في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الممتاز

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يوم الأحد في افتتاح منافسات الجولة الرابعة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويشهد يوم الأحد 3 مباريات “حيث يواجه الاتحاد السكندري ضيفه البنك الأهلي في الساعة السادسة مساءً على ملعب الإسكندرية الدولي” أما في التاسعة مساءً، فيستضيف طلائع الجيش فريق الإسماعيلي على ملعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة وفي نفس التوقيت يشهد ملعب بتروسبورت لقاء إنبي مع الجونة.

حكام مباريات الأحد في الدوري المصري

وقد جاءت الاختيارات لهذه المواجهات على النحو التالي:

- الاتحاد السكندري × البنك الأهلي: محمود وفا (حكمًا للساحة) ’ محمد عاطف الزناري وأحمد زيدان (مساعدين) ’ أحمد حمدي (حكمًا رابعًا) والدولي أحمد الغندور وأسامة هشام (تقنية الفيديو).



- إنبي × الجونة: محمد العتباني (حكمًا للساحة) ’ محمد سعيد "شيكا" ومحمود بدران (مساعدين) ’ محمود رشدي (حكمًا رابعًا) وعلاء صبري وأحمد طارق موسى (تقنية الفيديو).

- طلائع الجيش × الإسماعيلي: عبد العزيز السيد (حكمًا للساحة) ’ عمران فريج وعلي علاء (مساعدين) ’ أحمد جمال (حكمًا رابعًا) وخالد الغندور ووائل كامل (تقنية الفيديو).

