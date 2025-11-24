مستوطنون يهاجمون مزارعين شمالي مدينة القدس

18 حجم الخط

أعلنت محافظة القدس، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا مزارعين فلسطينيين في بلدة مخماس شمالي مدينة القدس المحتلة.

وفي السياق ذاته ذكرت محافظة القدس، في بيانها، أن 187 مستوطنا و678 ممن يوصفون بالسياح اقتحموا المسجد الأقصى اليوم الاثنين.

يأتي ذلك في وقت تكثر فيه هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية، وذلك بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة من قبل قوات الاحتلال لمدن عديدة بالضفة المحتلة.

وفي وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال الخليل بـ الضفة الغربية المحتلة.

استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية

وكانت منظمة الأمم المتحدة، أكدت الشهر الماضي، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

استشهاد 65 فلسطينيا في جنين

وتابعت الأمم المتحدة: استشهاد 65 فلسطينيا في جنين أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بداية العام.. أكثر من 90 حادثا مرتبطا بالتعليم بالضفة وتعطيل الدراسة لأكثر من 12 ألف طالب بين يوليو وسبتمبر.. أكثر من 86 هجوما للمستوطنين مرتبطا بموسم قطف الزيتون في 50 قرية بالضفة منذ 1 اكتوبر الماضي.



أكثر من 860 هجوما عنيفا من المستوطنين

في سياق متصل، أعلنت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، وقوع أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام ٢٠٢٥.

وقالت منظمة العفو الدولية إن على عاتق قادة العالم التزاما قانونيا بتفكيك الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء نظام الفصل العنصري بالضفة".

