أخبار مصر

تصل لحد الضباب، تحذير عاجل من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

حذرت الأرصاد الجوية من  الشبورة المائية، التي قد تصل لحد الضباب تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وذلك من الساعات المتأخرة من منتصف الليل وحتى الساعة العاشرة صباحا.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح محملة بالأتربة والرمال على هذه المناطق

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأثنين، وتبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض ويسود طقس خريفى مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وسيناء، حار على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  27

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 17


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 19
 

الجريدة الرسمية