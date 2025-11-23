الإثنين 24 نوفمبر 2025
الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على القاهرة والمحافظات غدا الإثنين

درجات الحرارة، فيتو
درجات الحرارة، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة غدا الاثنين وتنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا حيث يسود طقس مائل للحرارة على  أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

سيول ورعد وبرق وأتربة، تحذير عاجل من حالة الطقس غدا الإثنين

استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتوغل الشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد


الطقس غدا فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره و فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   17  ودرجة الحرارة العظمى 27

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 28

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  15 و درجة الحرارة العظمى 27

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  26

الإسكندرية:درجة الحرارة: 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 22  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 14  و درجة الحرارة العظمى 24

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى  27

السويس: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى: 27

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 30

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 27  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة  الحرارة العظمى 26

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 14  ودرجة الحرارة العظمى:  27

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  17 ودرجة الحرارة العظمى 31

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31

أسوان: درجة الحرارة  18 ودرجة الحرارة العظمى 32
 
 

