الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رفض دعوى وقف برنامج رضوى الشربيني ومنعها من الظهور على التلفزيون

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
18 حجم الخط

قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى تطالب بوقف برنامج الإعلامية رضوى الشربيني، ومنعها من الظهور على التلفزيون، وذلك بعد استضافتها زوجة نجل عادل عقل في حلقة تليفزيونية، والاتهام الذي وجه للضيفة بوصف زوجها بأبشع الألفاظ واتهامه بأمور مخالفة للحقيقة.

 جميل سعيد محامى الإعلامية

 

وترافع جميل سعيد محامى الإعلامية رضوى الشربيني، وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى.

وتعود بداية الواقعة عندما تقدم المحامي بالنقض أحمد سامي خلف وكيلا عن عادل عقل بدعوى قضائية ضد قناة CBC سفرة، لوقف برنامج الإعلامية رضوى الشربيني، بعد استضافتها زوجة نجل موكله في حلقة تلفزيونية، والاتهام الذي وجه للضيفة بوصف زوجها بأبشع الألفاظ واتهامه بأمور مخالفة للحقيقة.

وذكر سامي في دعواه التي حملت رقم 67281 سنه 78 ق، أن خلافا أسريا وقع بين نجل موكله وزوجته، على إثره اصطحبت صغيرتها وتركت منزل الزوجية وأقامت العديد من الدعاوى القضائية.

وأضاف: لا توجد أي مشكلة لهذا الحد، وهو خلاف بين الزوجين واحتكما إلى القضاء ليقول كلمته في هذا الخلاف إلا أن الزوجة شهرت بالمدعي وعائلته، وادعت عليهم بأشياء لا تمت للواقع والحقيقة بأدنى صلة، وذلك عن طريق بث مقاطع عن طريق شبكة الإنترنت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ثم استضافتها بقناة سفرة cbc ببرنامج هي وبس، وأخذ كلاهما بوصف المدعي بأبشع الأوصاف وكأنهما مسجلانخطر.

وأكمل: أخذت المذيعة في التهديد والوعيد للمدعي دون أن تتأكد من صدق ما قررت به هذه الضيفة، بل إنها لم تراعِ الدقة والمهنية في كون الأمر معروض على القضاء ليقول القول الفصل في هذا الخلف والخلاف، بل إنها أصدرت أحكاما وأنها لن تترك الزوج وخالفت بذلك قانون الإعلاميين، واخترقت ما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رضوي الشربيني برنامج رضوي الشربيني أزمات رضوى الشربيني اخبار رضوى الشربيني

الأكثر قراءة

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية