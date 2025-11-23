رفض دعوى وقف برنامج رضوى الشربيني ومنعها من الظهور على التلفزيون

18 حجم الخط

قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى تطالب بوقف برنامج الإعلامية رضوى الشربيني، ومنعها من الظهور على التلفزيون، وذلك بعد استضافتها زوجة نجل عادل عقل في حلقة تليفزيونية، والاتهام الذي وجه للضيفة بوصف زوجها بأبشع الألفاظ واتهامه بأمور مخالفة للحقيقة.

جميل سعيد محامى الإعلامية

وترافع جميل سعيد محامى الإعلامية رضوى الشربيني، وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى.

وتعود بداية الواقعة عندما تقدم المحامي بالنقض أحمد سامي خلف وكيلا عن عادل عقل بدعوى قضائية ضد قناة CBC سفرة، لوقف برنامج الإعلامية رضوى الشربيني، بعد استضافتها زوجة نجل موكله في حلقة تلفزيونية، والاتهام الذي وجه للضيفة بوصف زوجها بأبشع الألفاظ واتهامه بأمور مخالفة للحقيقة.

وذكر سامي في دعواه التي حملت رقم 67281 سنه 78 ق، أن خلافا أسريا وقع بين نجل موكله وزوجته، على إثره اصطحبت صغيرتها وتركت منزل الزوجية وأقامت العديد من الدعاوى القضائية.

وأضاف: لا توجد أي مشكلة لهذا الحد، وهو خلاف بين الزوجين واحتكما إلى القضاء ليقول كلمته في هذا الخلاف إلا أن الزوجة شهرت بالمدعي وعائلته، وادعت عليهم بأشياء لا تمت للواقع والحقيقة بأدنى صلة، وذلك عن طريق بث مقاطع عن طريق شبكة الإنترنت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ثم استضافتها بقناة سفرة cbc ببرنامج هي وبس، وأخذ كلاهما بوصف المدعي بأبشع الأوصاف وكأنهما مسجلانخطر.

وأكمل: أخذت المذيعة في التهديد والوعيد للمدعي دون أن تتأكد من صدق ما قررت به هذه الضيفة، بل إنها لم تراعِ الدقة والمهنية في كون الأمر معروض على القضاء ليقول القول الفصل في هذا الخلف والخلاف، بل إنها أصدرت أحكاما وأنها لن تترك الزوج وخالفت بذلك قانون الإعلاميين، واخترقت ما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي.

