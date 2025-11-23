الإثنين 24 نوفمبر 2025
حوادث

رفض دعوى وقف وسحب ترخيص فيلم الملحد

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور والتى يطالب فيها بوقف وسحب ترخيص فيلم الملحد.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أحالت دعوى تطالب بوقف وسحب تراخيص فيلم الملحد إلى المفوضين.

وكان قد قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، اتخاذ إجراءات قضائية ضدَّ فريق عمل فيلم الملحد من تأليف إبراهيم عيسى.

وقال مرتضى منصور، إنه رفع دعوى قضائية ضد أحمد فؤاد وزير الثقافة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل وإبراهيم عيسى وأحمد السبكي.


وفي ذات السياق، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى أخرى أقامها أحد المحامين تطالب بعرض فيلم الملحد بالسينمات إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي.

