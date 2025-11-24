محافظ بورسعيد لـ المرشحين بانتخابات النواب: كونوا صادقين وبلاش وعود وهمية (فيديو)

18 حجم الخط

وجه محافظ بورسعيد رسالة واضحة للمرشحين لمجلس النواب مؤكدًا ضرورة الصدق مع المواطنين، قائلًا: "بعد إذن حضرتك خليك أمين مع نفسك في ما توعد، لأن الشعب في مصر كلها ما بيتكذبش عليه..".

محافظ بورسعيد يطالب المرشحين بالصدق

جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد سير العملية الانتخابية من أمام لجنة مدرسة القناة الابتدائية المعتمدة بحي الشرق، حيث وجَّه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد رسالة واضحة للمرشحين بضرورة الوضوح مع الناخبين في الوعود.

وتابع لكل مرشح من مرشحين مجلس النواب الذين يخوضون الانتخابات اليوم ببورسعيد" كن صادقًا في ما تقول، لأن اللي وعدت بيه أنت مسؤول تنفذه، والدولة هتساعدك، بس بلاش وعود وهمية.. وأنا بدعيلك تكسب عشان تورينا هتنفذها إزاي".

وأضاف المحافظ: "كجهة تنفيذية مستنيك توريني هتنفذها إزاي".

محافظ بورسعيد يحث المواطنين على النزول والمشاركة في انتخابات النواب

كما وجه المحافظ رسالة للناخبين، أكد فيها أهمية المشاركة الإيجابية، قائلًا: "استأذن حضرتك انزل وقول صوتك للي يريحك.. صوتك هيوصل لمجلس النواب، فاختار اللي يمثلك، وانزل عشان نقول إن بلدنا راقية وبورسعيد واعية وفاهمة بتقول إيه".

وأكد اللواء محب حبشي أن المحافظة أنهت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، مع توفير الدعم اللوجيستي والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية.

ودعا المحافظ جموع المواطنين إلى المشاركة الفعالة، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة دعم للدولة ومسيرة التنمية والاستقرار.

وشهدت محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، انطلاق أول أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط توافد ملحوظ من المواطنين على لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، في مشهد عكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

