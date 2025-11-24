الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توافد الشباب على لجنة مدرسة السادات ببورسعيد للمشاركة في انتخابات النواب (فيديو وصور)

إنتخابات النواب ببورسعيد،فيتو
إنتخابات النواب ببورسعيد،فيتو
18 حجم الخط

فتحت لجان محافظة بورسعيد أبوابها لاستقبال الناخبين في الساعات الأولى من مارثون انتخابات مجلس النواب ببورسعيد، حيث شهدت اللجان إقبالا كثيفا من كبار السن والشباب على حد سواء للإدلاء بأصواتهم.

إنتخابات النواب ببورسعيد، فيتو 
إنتخابات النواب ببورسعيد، فيتو 

إقبال على لجان الانتخابات ببورسعيد 

ورصدت فيتو من أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة السادات بمنطقة السلام ببورسعيد إقبالا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية رافعين أعلام مصر عاليا.

إنتخابات النواب ببورسعيد، فيتو
إنتخابات النواب ببورسعيد، فيتو

انتخابات النواب ببورسعيد، فيتو

وتراصت طوابير الناخبين  منذ الساعات الأولى لانطلاق التصويت أمام مدرسة السادات، حيث كان إقبال الأهالي من فئات عمرية واجتماعية متنوعة على صناديق الاقتراع لأداء واجبهم الوطني، وممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار من يمثلهم، وذلك على نغمات الاغاني التي تعبر عن حب الوطن مثل أغنية " انا ابن مصر" و" مشربتش من نيلها"، و" مصر بلدي".

إنتخابات النواب ببورسعيد، فيتو
إنتخابات النواب ببورسعيد، فيتو

وكان اللواء  محب حبشي محافظ بورسعيد، أعلن أنه تم الانتهاء من تجهيز 50 مقرًا انتخابيًا على مستوى المحافظة استعدادًا لاستقبال 544,015 ناخبًا وناخبة في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن جميع المقار جاهزة بنسبة 100% بعد استكمال كل عناصر الدعم اللوجستي والخدمي والأمني

إنتخابات النواب ببورسعيد، فيتو
إنتخابات النواب ببورسعيد، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب ببورسعيد انتخابات مجلس النواب

مواد متعلقة

انتخابات مجلس النواب، وزير البترول يدلي بصوته في لجنة مدرسة فاطمة عنان بالتجمع

الأكثر قراءة

انفجار بركاني هائل في إثيوبيا يثير الذعر، وتحذير من خطر شديد على الدول المجاورة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية