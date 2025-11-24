توافد الشباب على لجنة مدرسة السادات ببورسعيد للمشاركة في انتخابات النواب (فيديو وصور)

18 حجم الخط

فتحت لجان محافظة بورسعيد أبوابها لاستقبال الناخبين في الساعات الأولى من مارثون انتخابات مجلس النواب ببورسعيد، حيث شهدت اللجان إقبالا كثيفا من كبار السن والشباب على حد سواء للإدلاء بأصواتهم.

إنتخابات النواب ببورسعيد، فيتو

إقبال على لجان الانتخابات ببورسعيد

ورصدت فيتو من أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة السادات بمنطقة السلام ببورسعيد إقبالا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية رافعين أعلام مصر عاليا.

إنتخابات النواب ببورسعيد، فيتو

انتخابات النواب ببورسعيد، فيتو

وتراصت طوابير الناخبين منذ الساعات الأولى لانطلاق التصويت أمام مدرسة السادات، حيث كان إقبال الأهالي من فئات عمرية واجتماعية متنوعة على صناديق الاقتراع لأداء واجبهم الوطني، وممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار من يمثلهم، وذلك على نغمات الاغاني التي تعبر عن حب الوطن مثل أغنية " انا ابن مصر" و" مشربتش من نيلها"، و" مصر بلدي".

إنتخابات النواب ببورسعيد، فيتو

وكان اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، أعلن أنه تم الانتهاء من تجهيز 50 مقرًا انتخابيًا على مستوى المحافظة استعدادًا لاستقبال 544,015 ناخبًا وناخبة في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن جميع المقار جاهزة بنسبة 100% بعد استكمال كل عناصر الدعم اللوجستي والخدمي والأمني

إنتخابات النواب ببورسعيد، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.