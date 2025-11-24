الإثنين 24 نوفمبر 2025
غرفة عمليات حزب المؤتمر: رصدنا مخالفات في انتخابات النواب (صور)

تواصل غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر متابعة التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة، وذلك بالتزامن مع بدء عملية التصويت في اليوم الأول من المرحلة "الثانية" لانتخابات مجلس النواب 2025.

انتخابات مجلس النواب 

وبدأت الغرفة عملها بكامل تشكيلها برئاسة النائب أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وبحضور أعضاء غرفة العمليات المركزية.

ورصدت الغرفة رصد مخالفات بمحافظة الشرقية،  دائرة مركز الحسينية، مدرسة قرية هنون مركز شرطه منشاة ابو عمر لجنة ٩٤ المستشار لايسمح بدخول جميع مندوبي المرشحين تم إخطار الهيئة وتم التعامل معها وتم السماح بدخول المناديب.

 

وفى الدقهلية لجنه ٤٨ ميت طريف تكدس أمام اللجنة نظرًا لوجود عدد كبير مقيد بهذه اللجنة من المرشحين بطء شديد في عملية التصويت، من قبل المستشار القائم بالعمل داخل اللجنة تم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومحافظة القاهرة، دائرة القاهرة الجديدة مدرسة الطبري بالشروق، تجميع الناخبين باعداد كبيرة وتوجيه الناخبين كما تم رصد توزيع أموال وكوبونات في الشروق وبدر.

وايضا دائرة حدائق القبة لجنه ١٥ الورقه الدوارة لمرشح بعينه "رقم ١ " وتوزيع الأموال وتوجيه الناخبين داخل اللجنة وتم إخطار النجدة وعمل محضر بالواقعه وتم التعدي على احدي "المرشحات" بعد توثيق المخالفه،وتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

ومحافظة دمياط  دائرة كفر البطيخ،  وراس البر، دمياط الجديده، تم رصد مخالفات توزيع شنط تموينيه بالكارت لاحد المرشحين في نقاط توزيع خارج اللجان الانتخابية.

وفى محافظة المنوفية قريه الحامول، وقريه سنجرج،  تم رصد تجاوزات وتوزيع أموال وبونات وكراتين وتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشمال سيناء الدائرة الأولى مدرسة عماد الدين أيوب شارع أسيوط تم رصد مندوب يحمل توكيل عام لاحد المرشحين يقوم بتوجيه الناخبين لانتخاب مرشحه حيث تم عمل محضر من مرشحنا مع المستشار وتم سحب التوكيل من المندوب مرتكب الواقعة وتم إرسال المخالفه من قبل المستشار الي الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتؤكد غرفة العمليات أنها في حالة انعقاد دائم، وتواصل متابعتها الدقيقة لمرشحي الحزب على مدار الساعة طوال أيام التصويت، لضمان سلامة العملية الانتخابية في جميع الدوائر التي يخوضها الحزب خلال هذه المرحلة.

ويُذكر أن حزب المؤتمر يخوض انتخابات المرحلة الثانية بـ 21 مرشحًا، منهم 19 مرشحًا على المقاعد الفردية  في ٩ محافظات،  و2 بالقائمة الوطنية.

 

الجريدة الرسمية