محافظ الدقهلية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع عدم الاستقرار الجوي

وجّه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وشبكات الصرف، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بشكل استباقي في الشوارع والميادين، وذلك في إطار الاستعداد للتقلبات الجوية واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات القادمة.

وقال "المحافظ": جاهزون لأي موجة أمطار والاستعداد لمواجهة الأمطار يبدأ قبل سقوطها، من خلال انتشار فرق الطوارئ وسيارات شفط مياه الأمطار في النقاط المعتاد تجمع المياه بها، موضحًا أن الهدف هو منع تعطيل حركة المرور والحفاظ على سيولة الحركة بالشوارع الرئيسية والفرعية، خاصة في أوقات الذروة.

وشدد اللواء "مرزوق" على انتشار سيارات كسح وشفط مياه الأمطار التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدات المحلية، في المناطق المنخفضة ونقاط تجمع المياه المعروفة مسبقًا، مع مراجعة بالوعات المطر وخطوط الصرف والتأكد من جاهزيتها للعمل بكفاءة قبل وقوع الأمطار.

ووجّه " المحافظ " رؤساء المدن والأحياء بالتواجد الميداني أثناء سقوط الأمطار، ومتابعة المواقف والميادين والمحاور الرئيسية أولًا بأول، والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، لتلقّي البلاغات والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو تجمعات مياه.

كما قال "مرزوق": المتابعة ستكون لحظية من غرفة العمليات، وأي تقصير في التعامل مع تجمعات المياه غير مقبول، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحركتهم اليومية أولوية لا تقبل التأجيل، وأن أجهزة المحافظة ملتزمة بالتحرك السريع قبل وأثناء وبعد سقوط الأمطار.

