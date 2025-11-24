الإثنين 24 نوفمبر 2025
3 صور ترصد إدلاء السيسي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥، في مرحلتها الثانية، التي تجري داخل مصر يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥، وتم الإدلاء في لجنة الرئيس بمدرسة الشهيد البطل مصطفى يسري عميرة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات بمصر الجديدة. 

وانطلق، اليوم الإثنين، داخل جمهورية مصر العربية انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، والتي تشمل 13 محافظة: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.  

 

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

