الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة تجارة المخدرات في قصر النيل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالاتجار بالمخدرات بدائرة قسم شرطة قصر النيل. 

وجاء في التحقيقات أن المتهم يحمل جنسية إحدى الدول الاجنبية في سبتمبر الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الفينيثيل أمين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.


البداية أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة قصر النيل اشتبهت في المتهم وبالاقتراب منه وتفتيشه عثر بحوزته على لفافة بلاستيكية تحوى 3 قطع لجوهر الحشيش المخدر، وحقيبة بلاستيكية تحوي 8 أقراص لأحد مشتقات الفينيثيل أمين المخدر ومبلغ مالي وهاتفان محمولان.


وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بإحرازه المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة والهاتفان المحمولان للتواصل مع عملائه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة قصر النيل النيابة العامة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

التحقيق في وفاة شاب داخل شقته بسبب مخدر الآيس بالدقي

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالجيزة

الأكثر قراءة

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تفاصيل أزمة إيقاف برنامج الماجستير بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية