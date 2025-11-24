السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة تجارة المخدرات في قصر النيل

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالاتجار بالمخدرات بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وجاء في التحقيقات أن المتهم يحمل جنسية إحدى الدول الاجنبية في سبتمبر الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الفينيثيل أمين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



البداية أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة قصر النيل اشتبهت في المتهم وبالاقتراب منه وتفتيشه عثر بحوزته على لفافة بلاستيكية تحوى 3 قطع لجوهر الحشيش المخدر، وحقيبة بلاستيكية تحوي 8 أقراص لأحد مشتقات الفينيثيل أمين المخدر ومبلغ مالي وهاتفان محمولان.



وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بإحرازه المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة والهاتفان المحمولان للتواصل مع عملائه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

