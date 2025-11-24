وزير المالية: لدينا 3.5 مليار فاتورة وإيصال إلكتروني نتطلع إلى تحليلها بشكل يخدم الاقتصاد

18 حجم الخط

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا سنتشارك مع الجميع للاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة المرتبطة بالميكنة والتحول الرقمي؛ لصالح الاقتصاد والناس، لافتًا إلى أن ما أنجزته الدولة في التحول الرقمي، يمثل فرصة استثنائية للاستثمار القوي في الذكاء الاصطناعي

مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة بمصر في عصر الذكاء الاصطناعي

قال الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر «مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة بمصر في عصر الذكاء الاصطناعي» الذي نظمه المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين: إن الذكاء الاصطناعي يساعد بقوة في زيادة الإنتاجية والإيرادات وخفض التكاليف وتحسين الخدمات.

أضاف أن تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل دائم، يمثل استثمارًا قويًا في اقتصادنا وقدراته التنافسية، موضحًا أننا سنظل نتطور لضمان خدمات ضريبية أكثر جودة وسهولة وتحفيزًا لمجتمع الأعمال والاقتصاد المصري.

أشار إلى أننا جاهزون لتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الاستفادة القصوى من الأنظمة المميكنة للضرائب والمالية العامة، لافتًا إلى أننا لدينا ٣,٥ مليار فاتورة وإيصال إلكتروني، نتطلع إلى تحليلها بشكل أعمق بما يخدم الاقتصاد وينعكس في جودة الخدمات.

أكد كجوك، أننا مهتمون بتوصيات خبراء المحاسبة والمراجعة، ومنفتحون جدًا على كل الأفكار الطموحة وجاهزون بالحوافز والدعم المؤسسي، موضحًا أننا نستهدف إطلاق برامج استثنائية ودائمة للتدريب والتأهيل وعقد شراكات محلية ودولية للارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة.

أحمد كجوك وزير المالية، فيتو

قال الوزير: «سعيد جدًا.. بما لمسته من رغبة جادة لدى الجميع في التطوير والتحديث والانفتاح على العالم».

