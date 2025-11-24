انتخابات مجلس النواب 2025، وزيرة التنمية المحلية تدلي بصوتها في لجنة مدينتي (صور)

18 حجم الخط

أدلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، صباح اليوم في لجنة مدرسة مدينتي للغات بالتجمع الأول حيث تقام انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجارى.

انتخابات مجلس النواب 2025

وعقب الإدلاء بصوتها، أكدت عوض أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني يعكس وعي المصريين، كما أنه حق كفله الدستور لجميع أبناء الشعب المصري الذين لهم حق التصويت، وينبغي الحرص على النزول للتصويت، وإظهار المشاركة الإيجابية للمواطنين وممارسة حقهم بحرية كاملة.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظات المرحلة الثانية وفرت كافة التجهيزات اللازمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم كل التيسيرات للمواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

ودعت وزيرة التنمية المحلية جميع الناخبين من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة إلى ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس النواب القادم.

