الائتلاف المصري: المرأة في طليعة المشهد الانتخابي

أكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، استمراره في المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، موضحا أن المرأة المصرية تواصل ترسيخ مكانتها في الحياة السياسية، وبرزت اليوم كقوة تصويتية وتنظيمية مؤثرة أسهمت بفاعلية في تحقيق نسب مشاركة ملحوظة.



مشاركة نسائية واسعة

وشهدت العديد من اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات طوابير نسائية امتدت منذ ساعات الصباح الباكر وقبل فتح أبواب التصويت، في مشهد متنوع عمرًا واجتماعيًا، يعكس رسوخ ثقافة المشاركة لدى مختلف فئات النساء.



زيادة عدد المرشحات

وأوضح الائتلاف أن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة هذا العام يعكس أيضًا زيادة عدد المرشحات، إذ بلغ عددهن 97 مرشحة، من بينهن 51 على المقاعد الفردية موزعات على 17 محافظة، ويمثلن 21 حزبًا سياسيًا، وهو ما يعكس تطور تمثيل المرأة وتعاظم حضورها في المشهد السياسي والمؤسسي.

وقال الائتلاف:" أنه ورغم الإقبال الواسع في معظم المحافظات، رصدت المتابعات كثافة نسائية ملحوظة في بعض محافظات الدلتا والصعيد، وهو ما يرجع إلى فاعلية برامج التمكين التي تنفذها منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن الدور المؤثر لعضوات مجلس النواب في تلك المناطق، مما أسهم في رفع الوعي وتحفيز المشاركة.





كما كان للمبادرات التنموية، مثل مبادرة “حياة كريمة” وبرنامج “تكافل وكرامة”، أثر واضح في دعم مشاركة النساء، من خلال شبكات الكوادر التطوعية التي يسرت إجراءات التصويت وساهمت في التواصل مع المواطنات المستفيدات من تلك البرامج.





اللجان التي شهدت حضورًا نسائيًا بارزًا





قنا: لجان 14 و74 و117، ومعهد أسمنت الأزهري بمركز نقادة.

سوهاج: لجنة 121، مدرسة الأزهر بقرية بني واصل، مركز ساقلته.

بني سويف: لجنة 43، مدرسة أسماء بنت أبي بكر، قرية أهوه.

الجيزة: لجان مدرسة شباب المستقبل بمدينة التحرير، إمبابة.

القاهرة: لجان 7، 26، 82، 104، 118، و167 بمناطق الساحل، الزيتون، روض الفرج، الأميرية، حدائق القبة، ومصر الجديدة.





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