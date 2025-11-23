لبنان يعلن الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

18 حجم الخط

كشفت وزارة الصحة اللبنانية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيانها: 5 شهداء و28 جريحا في حصيلة نهائية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق، استهداف القائم بأعمال رئيس أركان "حزب الله" اللبناني، أبو علي الطبطبائي، في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاء في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا في قلب بيروت استهدف رئيس أركان حزب الله، الذي قاد عملية تعزيز القوة والتسلّح داخل التنظيم الإرهابي."

من جهتها أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل تنفيذ الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت".

ومن جهته أكد حزب الله أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أصابت "شخصية جهادية"، في وقت يواصل فيه الحزب التحقق من تفاصيل العملية وسط استنفار أمني وسياسي في لبنان.

