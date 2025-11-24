استجواب والد طالبة ألقت بنفسها من الطابق الثالث بكرداسة

18 حجم الخط

تستمع نيابة شمال الجيزة لأقوال والد طالبة ألقت بنفسها من نافذة الطابق الثالث في كرداسة، بعد اعتداءه عليها بالضرب، نتيجة تأخرها في العودة للمنزل، وتسبب في إصابتها.



تفاصيل إصابة طالبة في كرداسة

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بنقل طالبة إلى المستشفى مصابة بكسور وجروح، نتيجة سقوطها من عقار في كرداسة.

بإجراء التحريات تبين أن الطالبة تبلغ من العمر 15 سنة، ألقت بنفسها من نافذة الطابق الثالث بالعقار الذي تقيم به، إثر اعتداء والدها عليها بالضرب، لتأخرها في العودة للمنزل.



القبض على والد طالبة ألقت بنفسها من الطابق الثالث بكرداسة



ألقى رجال المباحث القبض على والد الفتاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

