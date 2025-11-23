إحالة موظفة وسيدة للمحاكمة بتهمة سرقة مبلغ مالي من شركة بالجيزة

18 حجم الخط

قررت نيابة الجيزة إحالة موظفة بفرع إحدى شركات الاتصالات بالوراق وسيدة منتقبة، لاتهامهما بالتورط في سرقة مبلغ مالي من فرع الشركة، بعد تهديد العاملين بها، للمحاكمة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

واستدعت النيابة شهود العيان في الحادث لسماع أقوالهم، الذين أكدوا أنهم فوجئوا بالمتهمة تلوح بسلاح أبيض في وجه الموظفين، واعتدت على مدير الفرع محدثة إصابته بجروح سطحية، واستولت على حقيبة بداخلها مبلغ مالي ولاذت بالهرب.

تفاصيل سرقة فرع شركة بالوراق

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تهديد سيدة للعاملين بفرع إحدى شركات الاتصالات، بواسطة سلاح أبيض، والاستيلاء على مبلغ مالي.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن موظفة بالفرع اتفقت مع المتهمة على تنفيذ الجريمة، ووضعتا خطة وقاموا بتنفيذها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أصدرت قراراتها السابقة.

