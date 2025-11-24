فحص طبي لثنائي الأهلي قبل مران اليوم

18 حجم الخط

يخضع أحمد عبد القادر ومحمد شكري لاعبًا الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران اليوم لتحديد موقفهما من المشاركة في التدريبات الجماعية في ظل إصابة الأول في العضلة الخلفية والثاني في السمانة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على إستاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول في الجولة الأولى.

يانج أفريكانز يفوز على الجيش الملكي بهدف نظيف

وفي نفس المجموعة فاز فريق يانج أفريكانز التنزاني على حساب نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

