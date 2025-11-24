الإثنين 24 نوفمبر 2025
أخبار مصر

القضاء الإداري يحكم بعودة عوض فاوي وأيمن حسين لانتخابات نادي الكهرباء بالقاهرة

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو
قضت محكمة القضاء الإداري بعودة كل من عوض فاوي وأيمن حسين لانتخابات نادي الكهرباء بالقاهرة التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعد استبعادهما خلال فترة التقديمات.
 

انتخابات نادي الكهرباء بالقاهرة

وتقدم المهندس حسن البيلي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أوراق ترشحه رسميًا على انتخابات مقعد رئيس النادي، فيما تقدم المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة للكهرباء، بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس النادي.

 

وتأتي هذه الترشيحات في ظل حالة من الترقب والاهتمام بين أعضاء الجمعية العمومية لنادي الكهرباء المقرر لها شهر ديسمبر المقبل وسط تطلعات لتطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والرياضية بالنادي.

الجريدة الرسمية