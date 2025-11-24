القضاء الإداري يحكم بعودة عوض فاوي وأيمن حسين لانتخابات نادي الكهرباء بالقاهرة

18 حجم الخط

قضت محكمة القضاء الإداري بعودة كل من عوض فاوي وأيمن حسين لانتخابات نادي الكهرباء بالقاهرة التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعد استبعادهما خلال فترة التقديمات.



انتخابات نادي الكهرباء بالقاهرة

وتقدم المهندس حسن البيلي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أوراق ترشحه رسميًا على انتخابات مقعد رئيس النادي، فيما تقدم المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة للكهرباء، بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس النادي.

وتأتي هذه الترشيحات في ظل حالة من الترقب والاهتمام بين أعضاء الجمعية العمومية لنادي الكهرباء المقرر لها شهر ديسمبر المقبل وسط تطلعات لتطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والرياضية بالنادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.