بسبب بيض الفراخ، عامل يقتل عمه المسن بسكينة مطبخ في بولاق الدكرور

ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على عامل متهم بقتل عمه المسن، إثر تعرضه لطعنة نافذة في الرقبة بسلاح ابيض عبارة عن سكين، ببولاق الدكرور، خلال مشاجرة مع نجل شقيقه البالغ 40 عامًا، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهما بسبب تربية الدواجن أعلى سطح العقار واتهام المجني عليه للمتهم بسرقة بيض الفراخ.

وفرّ المتهم هاربًا عقب ارتكاب الجريمة وفي غضون ساعات تمكنت المباحث من ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة، بسبب اتهام المجني عليه بسرقة بيض الفراخ الذي كان المجني عليه يقوم بتربيته أعلى سطح المنزل المقيمين فيه، الأمر الذي طور الخلافات لمشاجرة انتهت بوفاة المجني عليه بطعنة سددها له المتهم بالرقبة من سلاح أبيض عبارة عن سكين مطبخ.

وأرشد عن السلاح المستخدم بالحادث.

وكان قد تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارًا، من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد بوقوع الجريمة بدائرة القسم.

وعلى الفور كلّف العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب المقدم أيمن السكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور والرائد محمود الدالي معاون المباحث بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبيّن وفاة المجني عليه بطعنة بسلاح أبيض، على يد نجل شقيقه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



