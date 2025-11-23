الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين إنتر وميلان في الشوط الأول من ديربي الغضب

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مواجهة إنتر ميلان وإيه سي ميلان، بالتعادل السلبي في مباراة ديربي الغضب، التي تجمعهما على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

كاد إنتر يتقدم بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من الجهة اليسرى قابلها ماركوس تورام بتسديدة رأسية تصدى لها ببراعة حارس مرمى ميلان مايك مينيان.

وفي الدقيقة 27، أهدر إنتر ميلان فرصة هدف محقق، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها هاكان بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية فرانشيسكو أتشيربي ولكن ارتدت من القائم الأيمن ومن ثم شتتها الدفاع إلى رمية تماس.

وفي الدقيقة 37، واصل إنتر إهدار الفرص السهلة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق لاوتارو مارتينيز ولكن تصدى لها ببراعة حارس مرمى ميلان مايك مينيان ثم ارتطمت بالقائم الأيسر.

تشكيل إنتر ضد ميلان

جاء تشكيل إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي كالتالي: يان سومر، مانويل أكانجي، أتشيربي، باستوني؛ كارلوس أوجوستو، باريلا، كالهان أوجلو، سوتشيتش، ديماركو، ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل ميلان أمام إنتر

بينما جاء تشكيل ميلان أمام إنتر في الدوري الإيطالي كالتالي: مايك ماينان، توموري، جابيا، بافلوفيتش، سايلميكرس، فوفانا، لوكا مودريتش، رابيو، بارتيساجي، كريستيان بوليسيتش، رافائيل لياو.

ترتيب إنتر وميلان في الدوري الإيطالي

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نابولي. في المقابل، يأتي ميلان في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

