السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، طارق الشيخ ينتهى من تسجيل تتر حكيم باشا

طارق الشيخ
طارق الشيخ

انتهى المطرب الشعبي طارق الشيخ من تسجيل تتر أغنية مسلسل حكيم باشا بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومن المقرر أن تكون كلمات الأغنية باللهجة الصعيدية.

وانتهت وحدة المونتاج القائمة على مسلسل حكيم باشا من مونتاج نصف حلقات العمل، وسيتم تسليمهم للقنوات العارضة خلال الأسبوع الجاري تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان المقبل.

 

شخصية مصطفى شعبان في مسلسل حكيم باشا

 يقدم الفنان مصطفى شعبان دور رجل من صعيد مصر، في مسلسل "حكيم باشا" المقرر عرضه في رمضان 2025.

وأعلنت قناتا cbc والحياة، عرضهما للمسلسل في رمضان 2025.

أبطال مسلسل حكيم باشا 

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طارق الشيخ مسلسل حكيم باشا حكيم باشا أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025 مسلسلات رمضان

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، الانتهاء من مونتاج نصف حلقات حكيم باشا

الأكثر قراءة

رزم رزم، ما قصة الأموال التي يوزعها محمد رمضان في الشارع (فيديو)

سنراك في المحكمة، تهديد على الهواء بين ترامب وحاكمة ولاية مين بسبب المتحولين جنسيا (فيديو)

انخفاض جديد والصغرى بالقاهرة 10، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

الصين تكشف عن فيروس جديد من كورونا يصيب البشر

سعر الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض البلح الإبريمي والفراولة

ارتفاع جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 22 فبراير 2025

صحيفة عبرية: السلطات الإسرائيلية تتكتم على هويات يهود اعتقلتهم على خلفية انفجارات تل أبيب

سعر الخضار اليوم في بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف منها الثوم والليمون البلدي

منوعات

المزيد

سنراك في المحكمة، تهديد على الهواء بين ترامب وحاكمة ولاية مين بسبب المتحولين جنسيا (فيديو)

وداعا للازدحام، سيارة طائرة تحلق فوق المركبات في أول اختبار ناجح والسعر مفاجأة (فيديو)

بطريقة مسلسل "بريزون بريك" الشهير، لحظة هروب متهم من نافذة المحكمة (فيديو)

طبيب البابا فرنسيس: حالته مستقرة ولا يواجه خطر الموت

المزيد

خدمات

المزيد

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية