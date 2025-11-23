إصابة سيدة أثناء مشاجرة بشارع سيدي عبدالقادر في المنصورة

18 حجم الخط

شهد شارع سيدي عبدالقادر بدائرة قسم أول المنصورة مشاجرة بين شابين، نتج عنها إصابة سيدة أربعينية بعيار ناري تصادف مرورها أثناء المشاجرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة سيدة تصادف مرورها أثناء مشاجرة في منطقة سيدي عبد القادر بالمنصورة.

بدأت الواقعة بمشاجرة بين شابين استخدم أحدهما سلاح خرطوش، وضرب طلقة كانت موجهة للطرف التاني، لكن المقذوف أصاب سيدة تدعى "ست أبوها: 43 عاما مقيمة ديمشلت مركز دكرنس، بمنطقتي الصدر والذراع، والحالة العامة مستقرة حاليا.

تم نقل السيدة فورًا لمستشفى الطوارئ لتلقي الإسعافات، وتكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لضبط المتهم والتحقيق في ملابسات الواقعة.

