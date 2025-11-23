تشكيل بتروجيت أمام حرس الحدود في الدوري المصري

18 حجم الخط

الدوري المصري، أعلن سيد عيد مدرب فريق بتروجيت عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، مساء اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بتروجت أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد وهادي رياض وأحمد بحبح وتوفيق محمد

خط الوسط: محمد علي عكاشة ومصطفى الجمل وأدهم حامد

خط الهجوم: محمد دودو وسيكو سونكو ومصطفى البدري

وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من: محمد خليفة وأحمد غنيم ومؤمن عاطف وبدر موسى وأمادو با، وبركات حجاج وأحمد ياسين وأحمد حلمي وعبدالله ديباتيه.

حكام مباراة بتروجيت أمام حرس الحدود

ويدير مباراة بتروجيت أمام حرس الحدود طاقم حكام مكون من محمد عباس قابيل “حكم ساحة” ويعاونه كل من أحمد عبد الغني ومحمود بدران “حكمين مساعدين” وأحمد ناجي “حكم رابع”، وطرق مجدي “حكم فار” وأحمد ماجد “حكم فار مساعد”.

