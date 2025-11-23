الإثنين 24 نوفمبر 2025
الكونفدرالية، تعادل سلبي بين الزمالك وزيسكو بعد 15 دقيقة

الزمالك
سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي، في المباراة التي تقام اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

وهدد الزمالك مرمى زيسكو بفرصتين عن طريق ناصر ماهر وبيزيرا تصدى لهما حارس النادي الزامبي.

تشكيل الزمالك ضد زيسكو الزامبي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وبارون أوشينج ومحمود جهاد وعبد الحميد معالي وعبد الله السعيد وآدم كايد وشيكو بانزا وعدي الدباغ وعمرو ناصر.

تشكيل زيسكو أمام الزمالك

حراسة المرمى: فيليب ساكوتا.

خط الدفاع: ديفيد سيموكوندا، سولمون سكالا، كاباسو تشونجو، أبراهام سيانكومبو.

خط الوسط: فيتاليس جانتر، ليونارد مولينجا، شيمي مايمبي، ليندو ميكتونا.

خط الهجوم: فريدي كوابلان، بينديكت تشيبشي.
 

