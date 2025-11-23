الإثنين 24 نوفمبر 2025
اجتماع القائمة الوطنية يبحث خطة زيادة مشاركة المواطنين في انتخابات النواب

اجتماع سابق للقائمة
اجتماع سابق للقائمة الوطنية من أجل مصر
شهد اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، الذي شارك فيه قيادات عدد من الأحزاب السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مناقشة الرؤية المستقبلية فيما يتعلق التنسيق بما يحقق أهداف التحالف الفترة المقبلة، خلال انتخابات مجلس النواب. 

 

تفاصيل اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر

وتم التأكيد خلال اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، الذي يأتي قبيل انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية، على أهمية العمل على رفع الوعي السياسي لدى المواطنين، وضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية. 

 

المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية 

وشدد المشاركون على ضرورة العمل من أجل رفع الوعي لدى المواطنين في اختيار الأمثل بما يحقق تطلعاتهم في البرلمان المقبل.

وتم التوافق خلال اجتماع القائمة الوطنية، على أهمية التنسيق في التواصل مع المواطنين خلال يومي التصويت في انتخابات مجلس النواب، وكذلك خلال جولة الإعادة، من أجل زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات.

