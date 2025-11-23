تفاصيل اجتماع القائمة الوطنية قبيل انطلاق انتخابات النواب بالمرحلة الثانية

18 حجم الخط

عقد ممثلو الأحزاب السياسية أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر، اجتماعا اليوم، قبيل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

تفاصيل اجتماع القائمة الوطنية

شارك في الاجتماع رؤساء وقيادات الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ناقش المشاركون في الاجتماع آخر المستجدات بشأن انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية والتي تنطلق غدا الاثنين وتستمر لمدة يومين.

كما ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بجولة الإعادة في المرحلتين الأولى والثانية، فضلا عن الاستعدادات لانتخابات الدوائر التي قضت الهيئة الوطنية للانتخابات ببطلانها ضمن محافظات المرحلة الأولى.

واتفق الجميع على أهمية العمل من أجل تحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وأن صوتهم هو الفيصل في اختيار ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان.



وناقش اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، الترتيبات الخاصة بأولويات المرحلة المقبلة، عقب انتخاب مجلس النواب، فيما يتعلق بالشق التشريعي، وبما يخدم الأهداف والمصالح الوطنية.



