الإثنين 24 نوفمبر 2025
حزب الله: العدوان على الضاحية استهدف شخصية جهادية والمقاومة ستقرر شكل الرد

أعلن حزب الله في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أصابت "شخصية جهادية"، في وقت يواصل فيه الحزب التحقق من تفاصيل العملية وسط استنفار أمني وسياسي في لبنان.

حزب الله يعلق على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية 


ومن جانبه أكد محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، في سلسلة تصريحات للصحفيين، أن ما جرى يمثل "خرقا جديدا لخط أحمر"، مشددا على أن المقاومة وحدها هي التي ستحدد كيفية الرد وتوقيته.

وأضاف قماطي أن الحزب "ملتزم بالتنسيق الكامل مع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني"، معتبرا أن العدوان الإسرائيلي يندرج ضمن سياسة التصعيد التي تستهدف كل لبنان، وليس المقاومة فقط.

وأشار القيادي في حزب الله إلى أن الحزب يعمل على التأكد من هوية الشخصية المستهدفة، موضحا أن الإعلان الرسمي سيتم فور انتهاء التحقيقات الميدانية.

ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من غارة إسرائيلية عنيفة دمرت مبنى سكنيا في حارة حريك، قالت إسرائيل إنها استهدفت خلالها القائم بأعمال رئيس أركان "حزب الله"، أبو علي الطبطبائ.

حزب الله لبنان الضاحية الجنوبية بيروت

