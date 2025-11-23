الإثنين 24 نوفمبر 2025
حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة عثر بحوزته على ربع كيلو هيروين بالعمرانية

محاكمة المتهم
أمرت نيابة الجيزة بإحالة عاطل عثر بحوزته على ربع كيلو من الهيروين المخدر داخل شقة بدائرة قسم العمرانية، للمحاكمة. 

 

القبض على المتهم بالجيزة 

البداية كانت بتلقى اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا بضبط عاطل 27 سنة بحوزته ربع كيلو هيروين داخل شقته، بعد إبلاغ عدد من الأهالي عنه للاتجار في الهيروين المخدر. 

ونجحت قوات الأمن في القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

