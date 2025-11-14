الجمعة 14 نوفمبر 2025
حوادث

أول قرار ضد المتهمين باحتجاز شاب والاعتداء عليه وتهديده بكلب وتصويره بالعمرانية

حبس المتهم
حبس المتهم
 أمرت نيابة الجيزة بحجز المتهمين باحتجاز شاب داخل شقة والاعتداء عليه، وتهديده بواسطة كلب وتصويره داخل شقة بالعمرانية، 24 ساعة على ذمة التحريات. 

 

تفاصيل ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب بالعمرانية

 البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض شاب لاعتداء داخل شقة في العمرانية، وبإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص احتجزوا المجني عليه، واعتدوا عليه وهددوه بواسطة كلب، ثم صوروا واقعة الاعتداء بهاتف محمول.

القبض على المتهمين بالاعتداء على شاب في العمرانية

حدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

