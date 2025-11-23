ترامب يعتزم تصنيف الإخوان "منظمة إرهابية"

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يستعد لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية.

تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية

وأضاف ترامب لموقع "جست ذا نيوز" إن ذلك سيتم بأقوى وأقوى العبارات. يتم الآن إعداد الوثائق النهائية".

وجاء إعلان ترامب بعد أيام قليلة من نشر "جست ذا نيوز" تحقيقًا مطولًا عن أنشطة الإخوان المسلمين والمخاوف المتزايدة داخل إدارة ترامب.

تحرك في إدارة ترامب لحظر جماعة الإخوان المسلمين

وفي الأسبوع الماضي، صنف حاكم تكساس الجمهوري جريج أبوت الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (CAIR) على أنهما "منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود".

وطالب جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب بعض الديمقراطيين، وزارة الخارجية بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية أجنبية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أغسطس إلى أن تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية "قيد الإعداد"، لكنه عملية طويلة ودقيقة، خاصة مع وجود العديد من الفروع التابعة للإخوان التي يجب فحصها على حدة.

