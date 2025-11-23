18 حجم الخط

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي قوله: إن هناك احتمالا أن يرد حزب الله على تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت.

استنفار بجيش الاحتلال الإسرائيلي تحسبا لهجوم من حزب الله

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ حاليا "عمليات دفاعية" وانتشارا واسعا في أجواء إسرائيل.

وقال المصدر إن إسرائيل تستعد لاحتمال رد من حزب الله، على محاولة استهداف القائم بأعمال رئيس أركان "حزب الله" اللبناني، أبو علي الطبطبائي، في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في وقت سابق من اليوم الأحد.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية وأجزاء من جنوب لبنان.

