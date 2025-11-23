محافظ الإسماعيلية: استعدادات شاملة لضمان انتخابات برلمانية آمنة ومنظمة

18 حجم الخط

أكد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، أن مصر مقبلة على استحقاق دستوري بالغ الأهمية يتمثل في انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك تاريخًا عريقًا من العمل البرلماني منذ عام 1866 وحتى اليوم.

وأضاف أن مصر دولة مركزية منذ أكثر من 7000 عام، وأن العملية الانتخابية تُعزز من دعائم الاستقرار السياسي، الذي يعد شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات والقروض والتعاون الاقتصادي، فلا يمكن لأي جهة أن تثق في دولة تفتقر إلى استقرار سياسي واضح.

رؤية مصر 2030 والاستقرار السياسي

أوضح المحافظ أن رؤية مصر 2030 تعتمد بشكل محوري على ترسيخ الاستقرار السياسي كركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، ما يؤكد أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة ودورها في دعم مسيرة البناء والتنمية.

168 مقرًا انتخابيًا واستعداد مبكر

وأشار اللواء جلال إلى أن محافظة الإسماعيلية بدأت استعداداتها لـ الانتخابات منذ أكثر من شهرين، حيث تم تجهيز 168 مقرًا انتخابيًا موزعة على 3 دوائر انتخابية، تضم 8 مرشحين. كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وتنظيم.

مراكز عمليات رئيسية وفرعية للمتابعة



وكشف المحافظ أن اللقاء عُقد داخل المركز الرئيسي للعمليات، والمخصص لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة، إلى جانب مراكز عمليات فرعية موزعة في المدن والمراكز والدوائر، لضمان سرعة التنسيق واتخاذ القرار.

وشدد على أن هناك تنسيقًا كاملًا مع مديرية الأمن وكافة الجهات الخدمية والأمنية، لتأمين الانتخابات بصورة حضارية تليق بالشعب المصري وتاريخه الممتد لأكثر من سبعة آلاف عام، مؤكدًا أن العملية ستتم في بيئة آمنة ومنظمة تعكس صورة الدولة المصرية الحديثة.

