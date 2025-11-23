بيان رسمي من الوطنية للانتخابات بشأن انسحاب كمال الدالي من انتخابات مجلس النواب
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا رسميا تؤكد تلقيها طلبًا من محمد كمال سعيد الدالي المترشح عن الدائرة (الأولي) ومقرها قسم الجيزة - محافظة الجيزة، باعتذاره عن عدم خوض جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ۲۰۲٥، مقدم في تمام الساعة ٣:٥٠ مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١١/١۸.
وقالت الهيئة: إن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي نظر هذا الطلب بجلسته المعقودة يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۵/۱۱/۲۱.
وقررت الهيئة عدم الاعتداد بالطلب لتقديمه بعد الميعاد المحدد قانونًا للتنازل عن الترشح والمعلن بالجدول الزمني للعملية الانتخابية، واستمرار المترشح بجولة الإعادة المزمع إجراؤها بالخارج يومي ۱ و۲۰۲۵/۱۲/۲ وبداخل جمهورية مصر العربية يومي ٣ و٢٠٢٥/١٢/٤.
