الإثنين 24 نوفمبر 2025
أخبار مصر

بيان رسمي من الوطنية للانتخابات بشأن انسحاب كمال الدالي من انتخابات مجلس النواب

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا رسميا تؤكد تلقيها طلبًا من محمد كمال سعيد الدالي المترشح عن الدائرة (الأولي) ومقرها قسم الجيزة - محافظة الجيزة، باعتذاره عن عدم خوض جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ۲۰۲٥، مقدم في تمام الساعة ٣:٥٠ مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١١/١۸. 

 

وقالت الهيئة: إن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي نظر هذا الطلب بجلسته المعقودة يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۵/۱۱/۲۱.

 

وقررت الهيئة عدم الاعتداد بالطلب لتقديمه بعد الميعاد المحدد قانونًا للتنازل عن الترشح والمعلن بالجدول الزمني للعملية الانتخابية، واستمرار المترشح بجولة الإعادة المزمع إجراؤها بالخارج يومي ۱ و۲۰۲۵/۱۲/۲ وبداخل جمهورية مصر العربية يومي ٣ و٢٠٢٥/١٢/٤.

 

