وزيرا الإسكان والعمل يبحثان تعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني

18 حجم الخط

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة، محمد جبران، وزير العمل، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات.

وتناول اللقاء مناقشة سبل التنسيق والتكامل بين وزارتي الإسكان والعمل في عدد من القضايا الحيوية، وعلى رأسها دعم العمالة المدربة بالمشروعات القومية، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في رفع كفاءة العنصر البشري وتوفير فرص عمل لائقة.

كما تطرقت المناقشات إلى قانون العمل الجديد وخطة الوزارة نحو متابعة تنفيذه من أجل بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العمل من أصحاب الأعمال والعمال، ودعم خطط الاستثمار.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويدعم تنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق مصالح الوطن والمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.