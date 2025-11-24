القديس مرتينوس أسقف ثراكي، رحلة الإيمان والصلاة التي أبهرت الأجيال

18 حجم الخط

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس مرتينوس أسقف ثراكي، أحد أعلام القداسة والزهد في الكنيسة، الذي عرف بحياته الطاهرة والتزامه بالإيمان القويم منذ نشأته في مدينة سافارية لأبوين مسيحيين.

قصة القديس مرتينوس أسقف ثراكي

نشأ مرتينوس وديعًا عابدًا، محافظًا على التعاليم المسيحية، ولم يفتر عن مقاومة البدع الأريوسية التي حاولت النيل من إيمانه.

تعرض للاضطهاد مرات عديدة، فاضطُر للفرار من مدينته والعيش في مغارة قرب ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث كان يتغذى على نباتات الأرض، مما جسّد صورة الزهد الكامل والتوكل على الله في كل شيء.

سرعان ما ذاع صيته بين الناس لما عرفوا تقواه وحياته الصالحة، فاختاروه ليكون أسقفًا لمدينة ثراكي. وسار في سلك الأسقفية حياة رسولية مليئة بالمحبة والرحمة، وحقق العديد من الآيات على يديه، أبرزها حادثة مدهشة حين قام ميت أمام جمع من الناس بأمر الله بعد توسلاته وصلواته، بينما مات الرجل الظالم الذي ادعى عليه بباطل. وقد عاش الشخص الذي قام من الموت سنوات عديدة بعد هذه المعجزة، لتظل هذه القصة شاهدة على قدرة الصلاة والإيمان الحقيقي.

وتميزت حياة القديس مرتينوس بالجمع بين الزهد الشخصي والخدمة العامة، حيث كان يحرص على مساعدة المحتاجين وتوجيه الناس نحو الحق، مما جعل ذكراه محط تقدير واحترام عبر القرون، ويستمر ذكره في الكنيسة القبطية كمثال حي على الصبر والثبات في مواجهة الاضطهاد، والإيمان الذي يثمر آيات حقيقية في حياة الناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.