مجمع إعلام الغربية ينظم ندوة حول ترسيخ الهوية والانتماء

نظم مجمع إعلام الغربية اليوم الأحد ندوة توعوية بعنوان "ترسيخ الهوية والانتماء"، وذلك بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا والهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي في إطار جهود نشر الوعي وتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء الوطني لدى فئات المجتمع.

حاضر في الندوة اللواء الدكتور محمد مصطفى محروس الحاصل على دكتوراه في علم الاجتماع ودكتوراه في السلامة المهنية وحرائق البتروكيماويات، ورئيس فرع غرب الدلتا لمكافحة الجرائم الإلكترونية سابقًا، حيث تناول في كلمته المعاني العميقة لمفهوم الوطن باعتباره الجذور التي تستند إليها الأمم، مؤكدًا أن حب الوطن غريزة فطرية وعبادة دعت إليها جميع الأديان السماوية.

وشهدت الندوة مشاركة فعّالة من الدكتورة نانسي الحفناوي عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا والدكتورة أمنية البربري وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة غنيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وجاءت الفعالية تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

وتناول اللقاء عدة محاور رئيسية، أبرزها معنى الهوية الوطنية وقيمة الوطن في حياة الفرد، ودور المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية في بناء الدولة، وأهمية الانتماء والتكاتف مع القيادة السياسية، وطرق مواجهة الأفكار الهدامة والتصدي للشائعات على مواقع التواصل، وكيفية التحقق من المعلومات قبل تداولها للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وأكد المحاضرون أهمية الوعي كخط الدفاع الأول ضد محاولات بث الفتن أو زعزعة استقرار الدولة، مشددين على ضرورة نشر ثقافة الانتماء بين الشباب ودعم القيم الإيجابية داخل المجتمع.

واختتمت الندوة بحوار مفتوح بين المشاركين تضمن مناقشات حول دور الإعلام والتعليم في تعزيز الهوية الوطنية ومواجهة الظواهر السلبية.

