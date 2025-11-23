محافظ الغربية: استعدادات على مدار الساعة لضمان انتخابات منظمة وآمنة

18 حجم الخط

استعدت لجان محافظة الغربية لاستقبال المواطنين في انتخابات مجلس النواب 2025 المقرر عقدها يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر الجاري، وسط حالة من الجاهزية الكاملة والمتابعة الميدانية المكثفة للأجهزة التنفيذية داخل جميع المراكز والمدن والأحياء لضمان أن تكون اللجان جاهزة بصورة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن الاستعدادات تجرى على مدار الساعة داخل ٦٤٢ لجنة انتخابية موزعة على ٦١٣ مقرًا تستعد لاستقبال ٣ ملايين و٦٥٨ ألفًا و٨٩٦ ناخبًا، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتنفيذ خطة شاملة تهدف إلى توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تسهّل على المواطنين المشاركة والإدلاء بأصواتهم دون أي معوقات.

وأوضح محافظ الغربية أن الجولات الميدانية المفاجئة التي ينفذها تستهدف التأكد ميدانيًا من جاهزية المقار الانتخابية ومراجعة تجهيز الفصول والقاعات وتوفير الإضاءة والتهوية ومصادر الطاقة البديلة والمولدات الكهربائية وتأمين مداخل ومخارج المدارس، إلى جانب استكمال الأثاث والمناضد المخصصة لصناديق الاقتراع بما يضمن سير العملية الانتخابية بانضباط وشفافية.

وفي محيط اللجان، شدد المحافظ على رفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات والمعوقات وقص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات أولًا بأول، مع متابعة الإنارة العامة بالشوارع المؤدية للجان وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتسهيل وصول المواطنين فضلًا عن مراجعة خطوط التليفونات الأرضية داخل المقار لتأمين التواصل الفعّال خلال يومي الاقتراع.

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد في المستشفيات وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بالقرب من اللجان وتفعيل غرف العمليات وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة التعامل مع أي موقف طارئ إلى جانب استمرار أعمال تطهير بالوعات الأمطار وتجهيز سيارات الشفط تحسبًا لأي تقلبات جوية.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على استمرار المرور الميداني حتى اللحظات الأخيرة قبل فتح اللجان قائلا إن الهدف هو أن تجري محافظة الغربية انتخابات تجسد أعلى درجات الانضباط والتنظيم مؤكدا:أدعو أبناء محافظة الغربية للمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب فمشاركتهم هي الركيزة الأساسية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني وقد وفرنا كل سبل الراحة داخل المقار وخارجها لضمان عملية انتخابية سلسة وآمنة للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.