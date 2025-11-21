مصرع شخصين في حادث تصادم على الطريق الدائري "طنطا – دفرة"

18 حجم الخط

شهد الطريق الدائري طنطا – دفرة بالقرب من منطقة كفر الشرفا بمحافظة الغربية حادث سقوط موتوسيكل أسفر عن مصرع شخصين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت بلاغا بوقوع الحادث، حيث انتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المتوفيين إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية استكمال الإجراءات القانونية والتأكد من ملابسات الحادث.

