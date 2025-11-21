الجمعة 21 نوفمبر 2025
مصرع شخصين في حادث تصادم على الطريق الدائري "طنطا – دفرة"

شهد الطريق الدائري طنطا – دفرة بالقرب من منطقة كفر الشرفا بمحافظة الغربية حادث سقوط موتوسيكل أسفر عن مصرع شخصين.

استجابة لشكاوى المواطنين، محافظ الغربية يتفقد نفق الشون للمشاة ويوجه بإزالة الإشغالات فورًا

القائمة الوطنية من أجل مصر تنظم مؤتمرا جماهيريا بالمنطقة اللوجستية في طنطا اليوم

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت بلاغا بوقوع الحادث، حيث انتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المتوفيين إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية استكمال الإجراءات القانونية والتأكد من ملابسات الحادث. 

