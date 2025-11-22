ميكروباص يقوده طفل يتسبب في حادث مروع، والنشطاء: استهتار وكارثة (فيديو)

18 حجم الخط

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كارثيًّا، لطفل صغير لا يتعدى عمره 11 عامًا يقود سيارة أجرة “ميكروباص” كان بها عدد من الركاب، وأثناء قيادته للسيارة، التي لم يتمكن من قيادتها جيدًا، فأنحرف بها لتدخل في الرصيف، وسط حالة من الهلع سيطرت على الركاب وأدت لنزولهم بسرعة من السيارة.

طفل يقود “ميكروباص” ويتسبب في حادث على الطريق

وأكد شهود العيان أن الواقعة حدثت في منطقة الهلال بمدينة سوهاج، حيث شهد الشارع الرئيسي بالمنطقة قيام طفل صغير عمره 11 عامًا، بقيادة سيارة “ميكروباص” كان بها عدد من الركاب، وكان الطفل يقود السيارة في شارع خالي، وبالرغم من ذلك لم يتمكن الطفل من السير في الشارع بالسيارة لعدم تمكنه منها فانحرفت على الرصيف، ومنع القدر كارثة كادت تحدث للركاب أو للمارة في الشارع.

طفل يقود سيارة يتسبب في حادث، فيتو

ووثقت كاميرات المراقبة كارثة قيادة طفل صغير لسيارة ميكروباص، كانت تنقل عددًا من الركاب، وكادت تتسبب في كارثة، لكن العناية الإلهية أنقذت الركاب والسيارات والمارة في الطريق.

وأكد شهود العيان أن ركاب الميكروباص أصابهم حالة من الفزع، عندما انحرفت السيارة عن الطريق بقوة داخل الشارع، وارتطمت في الرصيف وسط الطريق، برغم من عدم وجود سيارات أخرى بجوار السيارة الأجرة، مشيرين إلى أن سائق الميكروباص طفل صغير لا يتجاوز عمره 11 عامًا.

وأظهر مقطع الفيديو الموثق محاولة الطفل السيطرة على عجلة القيادة في السيارة، قبل وقوع من الحادث، لكنه لم يتمكن من ذلك لقلة خبرته، ما أدى إلى لانحراف الميكروباص بشكل مفاجئ واصطدامه بالرصيف.

قيادة طفل لسيارة ميكروباص يثير الغضب

وأثار المقطع حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا قيادة الأطفال للسيارات، وخاصة سيارات الأجرة التي تحمل ركابًا، أمر “كارثي”، وقد يتسبب في مأساة كبيرة في الشوارع، مطالبين بمراقبة الطرق جيدًا، حتى لا يتكرر مثل ذلك الأمر.

وعبر البلوجر أحمد عاطف عن استيائه فقال: “قمة الاستهتار بأروح الناس يعني ايه طفل عمره لا يتعد ١١ سنة سايق عربية فيها أكثر من ١٠ أشخاص هي أروح الناس خلاص بقت لعبة فين المرور من المهازل دي، وأحنا في قلب المدينة”.

أما البلوجر رؤى طلعت فقالت: “الواقع كدا بيقول حتى الرصيف غير آمن!”.

وعلق البلوجر نور أحمد همام فقالت: “أنا شاهد عيان على الحادثة.. كنت واقف قدام الصيدلية أولا اللي بيسوق ده سنه صغير جدًا ميطلعش ١٠ سنين.. ثانيًا العربية طلعت فوق الرصيف والناس نزلت، ولما حبوا ينزلوا العربية معرفش ينزلها أصلًا.. ياريت المرور يكون منتشر... والحمدلله أنها وصلت لكده”.

وقال البلوجر محمد فتحي: “بعد الحوار ده الناس ماتمشيش على الرصيف تاني ولا علي الأسفلت الناس تطير أحسن”.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تتابع الواقعة وتفحص مقطع الفيديو المتداول، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قيام الطفل من قيادة سيارة الأجرة، وتسببه في إحداث حالة من الهلع بين الناس.

