البورصة المصرية، صعود حذر لـ EGX30 و34 ألف عملية ببداية التعاملات

البورصة المصرية، بدأت البورصة المصرية، حركة تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بإجمالى 34 ألف عملية تداول ببداية حركة التعاملات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي، على صعود.

حركة تداولات اليوم، فيتو

حركة تداول المؤشرات بالبورصة المصرية

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى 40431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 50130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 18235 نقطة، وزاد مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 4531 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 12383 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 16383 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 4301 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 18042 نقطة.



حركة تداولات جلسة اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

وترصد لكم “فيتو” لحظيا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة تداولات جلسات البورصة المصرية.

مؤشرات، فيتو

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX30

استقر مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 خلال التعاملات عند مستوى الـ 40302 نقطة، حيث أنهى مرحلة تصحيح منظمة وهادئة أعادت ترتيب السوق من الداخل، فالتراجع الذي حدث خلال آخر جلسات تداول لم يكن إشارة على الضعف، بل كان جزءًا طبيعيًا من موجة تدوير سيولة واضحة داخل السوق، حيث انتقلت الأموال من الأسهم التي ارتفعت بقوة خلال الفترة السابقة إلى أسهم أصبحت أكثر استعدادًا للصعود، ووفقًا لمنهجية وايكوف، فقد نفذ المؤشر حركة تراجع مؤقتة والتي تعرف بـ "Back-Up-Action"، وهي خطوة تأتي بعد ظهور إشارة قوة واضحة في الاتجاه الصاعد وتهدف إلى اختبار الضغوط البيعية قبل استكمال الصعود، حيث لم تظهر أي إشارات توزيع أو خروج فعلي من السوق.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

لم ينهِ مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 آخر جلسات التداول الماضية بحركة قوية أو اندفاعية مفاجئة، بل أغلق تعاملاته عند مستوى الـ 12265 نقطة، محافظًا على نفس الأداء الهادئ الذي يظهره منذ أواخر شهر أكتوبر، ولما يقارب الأسبوعين، كان المؤشر يتحرك داخل نطاق عرضي ضيق يتراوح ما بين الـ 12,000 نقطة والـ 12,300 نقطة، وهذا لا يعني أن السوق بلا اتجاه واضح، بل على العكس فإنه يعيد توزيع مراكزه بخطوات محسوبة. حيث لا يعد سوقًا ضعيفًا، بل سوقًا يراقب ويفكر قبل اتخاذ خطوته التالية.

