الأحد 23 نوفمبر 2025
اقتصاد

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر صرف الدولار استقرارًا خلال بداية حركة تعاملات اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025.

ووفقا لآخر تحديث للأسعار في البنك المركزي والبنوك المصرية جاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري  

- 47.38 جنيه للشراء

- 47.52 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.40 جنيه للشراء

- 47.50 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- 47.40 جنيه للشراء

- 47.50 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي 

- 47.40 جنيه للشراء

- 47.50 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

 - 47.40 جنيه للشراء

- 47.50 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

- 47.40 جنيه للشراء

- 47.50 جنيه للبيع

العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر

يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي.   

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

كما أن سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء بعد الارتفاع الأخير في البنوك

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليا

وفي الفترة الأخيرة، شهد  سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

تعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي، فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم.  

وتفوق أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم، وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث

الجريدة الرسمية